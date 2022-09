Salute e Benessere Like

Dieta post vacanze: 6 trucchi per tornare in forma

La dieta post vacanze tocca alla maggior parte di noi se abbiamo staccato completamente la spina dalle abitudini quotidiane: se abbiamo approfittato della formula “all inclusive” per mangiare e bere cocktail a dismisura e ci siamo godute il riposo senza fare un minimo di movimento passando dalla sdraio alla tavola da pranzo è normale aver portato a casa qualche chilo in eccesso.

Per rimetterci in forma basterà seguire qualche semplice consiglio e la dieta post vacanze non ci farà paura.

Bere tanta acqua

L’acqua è fondamentale per depurarci e pulire l’organismo dalle scorie. Inoltre, stimola il metabolismo ed è un ottimo drenante contro la ritenzione. Può essere accompagnata da tisane come tè verde e tisana al finocchio.

Ridurre zucchero e sale

Zucchero e sale servono per dare sapore ai nostri alimenti e bevande: dal caffè ai primi e secondi piatti. Impariamo a limitarne la quantità oppure sostituiamoli con valide alternative come il sale rosa dell’Himalaya e il miele.

Cereali integrali

Gli alimenti integrali aiutano a regolare l’intestino eliminando i gonfiori. Sostituire le versioni raffinate di riso e pasta con quelle integrali, ricche di fibre e maggiormente sazianti.

Meno carne, più pesce

Ridurre la carne rossa, a favore della carne bianca come pollo e tacchino. Meglio ancora, sostituirla con il pesce: è molto proteico e ricco di acidi grassi essenziali che contrastano le infiammazioni e lo stress.

Verdura illimitata

La verdura è ricca di vitamine e antiossidanti che favoriscono il drenaggio dei liquidi. Mangiarla sempre come contorno ai nostri piatti senza paura di limitarci nella quantità. Prediligere le verdure depuranti come finocchio, cetrioli, carciofi, radicchio, cavoli.

Muoversi

L’alimentazione incide sul dimagrimento per il 70%. Per accelerare la perdita di chili è necessario muoversi: basta una camminata al giorno di un’ora per attivare il metabolismo e bruciare i grassi più rapidamente.

