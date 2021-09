Salute e Benessere Like

Probiotici: i superalimenti che riattivano il metabolismo e fanno perdere peso

I probiotici sono degli alimenti miracolosi per la nostra linea: se sei a dieta ma non riesci a smaltire i chili di troppo non esitare nemmeno un minuto ad assumerli.

Perchè non dimagriamo

L’aumento del peso è dovuto ad uno squilibrio del microbiota intestinale, l’insieme dei batteri del colon. Se siamo stati abituati per molto tempo ad assumere zuccheri, alimenti raffinati e poveri di fibre, la flora intestinale si sarà popolata di batteri “accumulatori”: i responsabili dell’accumulo di peso in quanto impediscono l’assorbimento dei principi nutritivi contenuti nel cibo.

Per sbloccare la situazione di stallo e dimagrire, è necessario espellerli e ristabilire i batteri buoni utili per farci mantenere la linea e riequilibrare le funzioni dell’intestino e del metabolismo. Laddove un’alimentazione sana non bastasse, bisogna ricorrere ai probiotici.

Cosa sono?

I probiotici, lattobacilli e bifidobatteri, sono dei microorganismi presenti in fermenti lattici vivi, come alimenti o integratori, che si mantengono appunto vivi fino al raggiungimento dell’intestino. La loro funzione è quella di favorire la corretta sintesi di proteine e vitamine, contrastando il gonfiore. Con l’assunzione di probiotici la flora intestinale viene regolarizzata favorendo il senso di sazietà.

La loro funzione

I probiotici hanno numerosi effetti positivi sul nostro corpo:

regolano l’intestino eliminando fenomeni di diarrea e stipsi;

aumentano le difese immunitarie prevenendo le allergie;

prevengono obesità e diabete

ripristano il corretto funzionamento del metabolismo riducendo l’accumulo di grasso;

accelerano il metabolismo favorendo la perdita di peso;

favorendo la perdita di peso; stimolano la produzione di serotonina e il rilascio del cortisolo, aiutando a gestire ansia, stress e depressione.

Alimenti contenenti i probiotici

Per dimagrire più rapidamente bisogna, perciò, assumere alimenti ricchi di probiotici. Eccone alcuni:

