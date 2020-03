Salute e Benessere Like

Influenza: come ridurre il rischio di contagio del virus influenzale

L’influenza è una malattia infettiva scatenata da virus che provocano infezioni a bocca, naso e polmoni e può essere debilitante a tal punto da risultare molto grave. I sintomi dell’influenza sono febbre improvvisa dai 38°, dolori muscolari, raffreddore, mal di testa e gola, causa disturbi intestinali, vomito e diarrea. Adottando una sana alimentazione e prendendo le giuste precauzioni possiamo prevenire il rischio di contagio.

Come prevenirla

Ridurre il rischio di contagio del virus influenzale è possibile seguendo questi semplici consigli:

stare lontano da persone raffreddate o che tossiscono;

non usare posate e bicchieri di altre persone;

lavarsi frequentemente le mani strofinandole correttamente;

stare all’aria aperta;

dormire almeno 7 ore;

evitare gli sbalzi di temperatura;

assumere frutta e verdura in abbondanza, ricche di vitamine e sali minerali.

Gli alimenti consigliati

Un’alimentazione sana contribuisce in modo significativo a prevenire l’influenza: frutta e verdura, ma non solo, rafforzano il sistema immunitario difendendoci dagli attacchi virali. Ecco gli alimenti da consumare in questo periodo:

Fonte: cosmobenessere.com