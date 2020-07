Salute e Benessere Like

Finocchio: il rimedio naturale per avere la pancia piatta in poco tempo

Il finocchio è l’alimento perfetto per chi vuole la pancia piatta in poco tempo in vista delle vacanze: le sue proprietà drenanti sgonfiano e fanno dimagrire.

Il finocchio è un alimento drenante perfetto per chi ha problemi di ritenzione idrica e vuole sgonfiarsi in poco tempo: da introdurre nella nostra dieta aiuta ad avere la tanto agognata pancia piatta da sfoggiare in costume.

Proprietà

Il finocchio è un ortaggio poco calorico, composto principalmente di acqua e ricco di fibre, vitamina A, vitamina C e molti sali minerali, in particolare di potassio. Le sue proprietà lo rendono l’alimento ideale per dimagrire e sgonfiare la pancia in pochissimo tempo. Ecco tutti i benefici del finocchio

Depura e fa dimagrire

Il finocchio possiede proprietà drenanti e depurative. Seguendo una dieta a base di questo alimento per circa un mese potremo facilmente perdere 4 kg e poter metterci cosi in costume tranquillamente. Assunto nelle prime settimane aiuta, infatti, adepurare rapidamente dalle tossine e dai gas intestinali col risultato immediato di un visibile sgonfiamento della pancia. La dieta consigliata dai nutrizionisti prevede l’assunzione di una tisana di finocchio come spuntino, al mattino e al pomeriggio e prima di andare a letto. A pranzo e cena accompagnare un piatto di carne o pesce, con uno o due finocchi, crudi o cotti a piacimento.

Digestivo

Il finocchio ha proprietà digestive, in quanto composto da oli essenziali che stimolano la produzione di succhi gastrici. Facilitando la digestione riduce i gonfiori addominali. Inoltre, le fibre alimentari di cui è costituito favoriscono il transito intestinale con benefici sul processo digestivo.

Carminativo

Il finocchio è utile in caso di flatulenza: l’acido aspartico riduce la formazione di gas intestinali aiutando a sgonfiare la pancia.