Magnesio: il prezioso amico dell’estate che regala energia

Il magnesio è un prezioso sale minerale da assumere durante la stagione estiva: è una vera carica di energia per i nostri muscoli e il nostro organismo.

Il magnesio è un sale minerale che non deve mai mancare con la stagione calda. L’afa e la spossatezza dell’estate ci fanno perdere molti liquidi ed energie e i nostri muscoli ne risentono col risultato di sentirci più deboli e affaticati, con sbalzi d’umore e crampi. E’ quindi fondamentale integrarlo nella nostra dieta soprattutto in questo periodo e sapendo che solo il 30% della quantità assunta viene ingerito dall’organismo.

I benefici del magnesio

Il magnesio apporta numerosi benefici alla salute. Vediamoli.

Regola la digestione

Questo minerale agisce sulla parete intestinale aumentandone il livello di idratazione e regolando digestione, diarrea e stipsi. Utile in caso di coliti e spasmi digestivi.

Benefici sul sistema nervoso

Utile in caso di stanchezza mentale e fisica, il magnesio agisce sui processi enzimatici che producono energia apportando benefici sul sistema nervoso e in tutti i casi legati ad suo malfunzionamento: affaticamento, ansia, stress, depressione, attacchi di panico, mal di testa, tensione muscolare, colon irritabile, aumento del battito cardiaco. Inoltre, stimola la produzione di serotonina riattivando il buonumore.

Combatte i dolori mestruali

La maggior parte delle donne tra i 30 e i 40 anni durante il periodo mestruale soffrono di irritabilità, ansia, gonfiore, ritenzione idrica, emicrania, attacchi di fame. Tutti sintomi normale legati a questo periodo femminile che si possono ridurre assumendo il magnesio: ottimo anche per regolare le vampate di calore in menopausa. Per tutto questi problemi legati al gentil sesso, la quantità di assunzione consigliata nelle donne si aggira tra i 310 e i 320 mg al giorno.

Rafforza ossa e muscoli

Assumere quotidianamente il magnesio favorisce il corretto funzionamento delle ossa prevenendo artrite, osteoporosi e dolori articolari. Inoltre, combatte la debolezza muscolare prevenendo crampi e contratture.

Regola il metabolismo

Il magnesio regola il metabolismo, tanto che viene consigliato in caso di obesità e per chi è a dieta: calmando il sistema nervoso, riduce l’assunzione compulsiva di cibo e riduce i livelli di trigliceridi nel sangue con benefici sul colesterolo buono.

Combatte l’ictus

Si rivela un ottimo alleato del cuore: protegge l’apparato cardiovascolare controllando la pressione arteriosa e riducendo il rischio di ictus.

Cura la pelle

Il minerale dell’estate cura anche la pelle: è un antibatterico e antinfiammatorio naturale che combatte l’acne, purificando la pelle.

Alimenti ricchi di magnesio

Se siete carenti di magnesio, esistono molti alimenti di cui ne sono ricchi e che possiamo integrare nella nostra dieta quotidiana: