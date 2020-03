Salute e Benessere Like

Proteine: come dimagrire facilmente aumentandone la quantità nella dieta

Una dieta a base di proteine accelera il dimagrimento tonificando contemporaneamente il corpo: vediamo gli alimenti da assumere.

Le proteine ci aiutano a dimagrire donandoci un senso di sazietà: hanno meno calorie dei carboidrati ma ci evitano attacchi di fame. La cosiddetta dieta “low-carb” si basa su una riduzione di carboidrati a favore di un maggiore introito di proteine: si tratta di una dieta che permette di perdere chili in poco tempo mantenendo la massa magra e rimanendo in forma a lungo senza rimettere su grasso.

I carboidrati non si eliminano

I carboidrati non devono essere eliminati del tutto, vanno solo ridotti: rimangono una preziosa fonte di energia che ci aiuta ad affrontare con maggior vigore la giornata. Preferire carboidrati provenienti dalla frutta, senza eccedere dal momento che è ricca di zuccheri, e da alimenti integrali, orzo, farro, in sostituzione delle farine bianche.

Perchè assumere più proteine

Assumere più proteine a discapito dei carboidrati ha molti vantaggi:

saziano a lungo senza soffrire di fame

si dimagrisce in poco tempo

si riducono gli effetti yo-yo

accelerano il metabolismo

mantiene la massa muscolare

permettono di bruciare più calorie in poco tempo

in poco tempo combattono la ritenzione idrica e la cellulite

e la rinforzano i capelli

migliorano la salute della pelle

Quali proteine assumere

Seguire una dieta con un alto contenuto di proteine significa assumere una varietà di alimenti con un ridotto contenuto di grassi e un elevato apporto proteico. Ecco gli alimenti da prediligere:

pesce

carne magra

uova , meglio solo albume

, meglio solo albume latticini magri, come yogurt, fiocchi di latte, ricotta

proteine in polvere

Senza dimenticarci della verdura da assumere in abbondanza scegliendo una cottura a vapore, oppure da assumere cruda. Importante, bere sempre almeno due litri di acqua al giorno per eliminare le tossine in eccesso.

Proteine vegetali

Se sei vegano o vegetariano niente paura: anche per te esistono molte proteine di tipo vegetale che puoi assumere in vista di una dieta low carb:

Controindicazioni

Questo tipo di dieta consente di perdere rapidamente dei chili per essere pronti per la prova costume. Tuttavia deve essere seguita solo per un periodo di tempo limitato in quanto il maggiore introito di proteine può causare danni al fegato e la riduzione di carboidrati a lungo andare può causare mal di testa, disturbi al ciclo, depressione.

